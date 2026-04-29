Захарова: Россия скорбит по жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Россия скорбит по жертвам трагедии в одесском Доме профсоюзов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии годовщины трагических событий.
Второго мая в Одессе отмечается День памяти по погибшим в результате трагических событий, произошедших в городе.
"С болью в сердце вспоминаем те трагические события, скорбим по их жертвам. Виновные в этом массовом убийстве до сих пор не понесли наказания. Как такое может быть?", - заявила она в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Захарова добавила, что возмездие неотвратимо, а такие преступления не имеют срока давности.
"Всем причастным к этому бесчеловечному преступлению, которое по сути является расправой, не удастся уйти от ответственности", - добавила она.
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана", недовольные сменой власти в стране, в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в центре Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" – с другой. Позже беспорядки переместились на Куликово поле – большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись из горящего здания, из толпы радикалов стреляли.
По официальным данным, жертвами конфликта стали 48 человек: шесть погибли в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" и 42 – на Куликовом поле и в Доме профсоюзов. Среди погибших – семь женщин и один несовершеннолетний. Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, смерть от ожогов и в результате отравления угарным газом постигла 32 жертвы. Все погибшие были жителями Одессы и Одесской области, кроме двоих: один из Николаевской области, другой из Винницы. Еще 200 человек получили ранения различной степени тяжести. В число пострадавших попали также 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.