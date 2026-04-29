Лихачев назвал объекты ЗАЭС, по которым ВСУ за последние сутки нанесли удар

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ за минувшие сутки нанесли удары по водозабору, электроподстанции и газораспределительной станции в районе Запорожской АЭС, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"И по водозабору, и по электроподстанции, и по газораспределительной станции были удары за последние сутки", - сказал Лихачев журналистам.