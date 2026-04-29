Источник назвал причину прохода яхты Мордашова через Ормузский пролив

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Яхта Nord, принадлежащая председателю совета директоров "Северстали" Алексею Мордашову, находилась на плановом техническом обслуживании в Дубае и следовала во Владивосток через Ормузский пролив под российским флагом по утвержденному маршруту, рассказал РИА Новости источник, близкий к Мордашову.
Ранее в понедельник западные СМИ со ссылкой на данные трекинга судов сообщали, что яхта, связанная с российским миллиардером Алексеем Мордашовым, в минувшую субботу прошла через Ормузский пролив, став одним из немногих судов, которым удалось пересечь заблокированный морской маршрут, оказавшийся в эпицентре конфликта между США и Ираном.
"Яхта Nord Алексея Мордашова находилось на плановом техническом обслуживании в Дубае и после завершения работ следовала по утвержденному маршруту под российским флагом (порт приписки - Владивосток). Переход осуществлялся в полном соответствии с международным морским правом и действующими навигационными правилами, не противоречил мерам, которые предпринимают в Ормузском проливе ни Иран, ни США", - прокомментировал источник.
Отмечается, что маршрут и характер движения судна носили исключительно гражданский и частный характер.
"Иран не препятствовал перемещению яхты, так как это гражданское судно дружественной страны, осуществлявшее мирный транзит. У американской стороны также не было вопросов в перемещению яхты, так как она не заходила в иранские порты и не имеет какого-либо отношения к Ирану", - добавил собеседник агентства.
Кроме того, источник указал, что Мордашов, один из немногих владельцев таких судов, кто зарегистрировал свою яхту в России и именно российский флаг сыграл ключевую роль в том, чтобы обеспечить безопасный транзит судна.
По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда иранцы принципиально не трогают суда, идущие под флагами дружественных государств, а американцы не блокируют суда, которые не заходят в иранские порты, и российский флаг в данном случае стал неоспоримым преимуществом.