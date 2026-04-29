Выставка, посвященная битве за Москву, открылась в столице ко Дню Победы

Выставка будет работать до 23 августа.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Выставка "За нами Москва", приуроченная к 85-летию битвы за Москву и рассказывающая о жизни горожан в переломный момент Великой Отечественной войны, открылась во вторник в Еврейском музее и центре толерантности в преддверии Дня Победы, передает корреспондент РИА Новости.

"Открывая эту выставку, мы хотели показать не какие-то парадные портреты, факты истории, а показать жизнь столицы, горожан, простых людей... Выставка покажет, что люди и в такие очень сложные этапы жизни страны находили какие-то простые, может быть, где-то совсем заурядные вещи и радовались жизни, слушали патефон. И это, наверное, как раз то, что вселяло оптимизм и вселяет", - сказала на открытии исполнительный директор Еврейского музея и центра толерантности Татьяна Шаршавицкая.

Она выразила надежду, что такая человечность и душевность найдут отклик у посетителей музея.

"Мы очень рассчитываем, что к нам будут приходить семьями, что многие вспомнят свою историю. И многие сопоставят это со своей жизнью, возможно, ответят себе на какие-то важные вопросы: "А смог бы я? Что бы я чувствовал в это время?" И на мой взгляд, это, конечно, как раз те вопросы, которые нужно задавать себе и которые нужно обсуждать в семье. И именно так формируется наша историческая память, так формируется диалог поколений", - заключила Шаршавицкая.

На выставке представлены живопись, графика, предметы быта и фронтового обихода, фотографии и архивные документы, позволяющую увидеть произошедшие события не только через карты и сводки, но и через судьбы людей. В частности, посетители увидят дневники Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой и Сергея Эфрона, записи повествуют о бомбардировках Москвы, ситуации с продовольствием, отправке в эвакуацию в Ташкент. Экспозиция дополнена записями военной поэзии в исполнении актеров московских театров.

Экспозиция состоит из глав, посвященных важнейшим этапам обороны Москвы: организации быта осажденного города, контрнаступлению советских войск и жизни москвичей. Атмосферу тех дней передают фотографии Наума Грановского, Александра Устинова и снимки, сделанные неизвестными фотографами.

"Битва за Москву стала одним из ключевых событий Великой Отечественной войны, во многом определившим ее дальнейший ход. Она сорвала план блицкрига и стала важным шагом на пути к будущей Победе. За этим историческим результатом стоят мужество и самоотверженность миллионов людей - солдат, ополченцев, жителей города, которые в тяжелейших условиях проявили подлинный героизм и силу духа" — отметил президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

Посетители увидят архивные материалы из коллекций Центрального музея Вооруженных сил, Музея обороны Москвы, Российского государственного архива литературы и искусства, галереи "Люмьер", а также работы из коллекции Еврейского музея и центра толерантности.

Битва за Москву - один из переломных моментов в Великой Отечественной войне - длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года.