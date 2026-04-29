Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
16:30 29.04.2026
Ветераны ВОВ на Кубани получат краевые выплаты ко Дню Победы

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Кубани, получат дополнительные выплаты ко Дню Победы в размере 40 тысяч рублей из регионального бюджета, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Проживающие на Кубани ветераны Великой Отечественной войны получают дополнительные краевые выплаты ко Дню Победы. Согласно документу, единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей в беззаявительном порядке получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны", - сказали журналистам в краевой администрации.
Как рассказали в пресс-службе администрации, с 2020 года ветеранам на Кубани также предоставляется единовременная выплата на ремонт жилья.
 
Краснодарский крайВетераныВениамин КондратьевКраснодарский крайДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала