Ветераны ВОВ на Кубани получат краевые выплаты ко Дню Победы

КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории Кубани, получат дополнительные выплаты ко Дню Победы в размере 40 тысяч рублей из регионального бюджета, рассказали журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Проживающие на Кубани ветераны Великой Отечественной войны получают дополнительные краевые выплаты ко Дню Победы. Согласно документу, единовременную выплату в размере 40 тысяч рублей в беззаявительном порядке получили участники и инвалиды Великой Отечественной войны", - сказали журналистам в краевой администрации.