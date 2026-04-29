В ВТБ назвали основные тренды инвестиционной активности

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук обозначил ключевые макроэкономические тренды и отрасли, в которых сохраняется инвестиционная активность, несмотря на высокие процентные ставки и рост издержек, сообщает пресс-служба банка.
Заявление прозвучало на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород".
По его словам, за последние годы в России существенно изменилась модель поведения населения.
"Норма сбережения в России за последние годы выросла примерно в два раза, что характеризует население как рациональное. При текущем уровне реальных ставок крупные покупки, включая недвижимость, откладываются, а объем средств на депозитах за этот период также увеличился вдвое. Это напрямую отражается на потребительской активности", – сказал Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка.
При этом топ-менеджер назвал те отрасли, в которых идет рост, – это ИТ и финтех.
"Здесь импортозамещение продолжается, бизнес вкладывает в те перспективные направления, которые дают результат здесь и сейчас, включая искусственный интеллект и роботизацию. Это направления, позволяющие снижать себестоимость и повышать эффективность", – сказал Сергейчук.
Отмечается, что значительный потенциал роста сохраняется в энергетике. Банк видит рост потребления электроэнергии и одновременно необходимость масштабного обновления инфраструктуры. В ближайшие годы отрасли потребуется около 5,4 триллиона рублей инвестиций. При этом сформированы понятные механизмы, обеспечивающие возврат вложенных средств.
Среди экспортно-ориентированных отраслей Сергейчук отметил химическую промышленность и производство удобрений.
"Экспорт удобрений достиг порядка 45 миллионов тонн – это максимум за последние годы. Отрасль сохраняет потенциал дальнейшего роста как за счет глобальной конъюнктуры, так и благодаря собственной эффективности", – сказал топ-менеджер банка.
В кредитном учреждении подчеркнули, что дополнительные возможности открываются в сегменте цветной металлургии. Рост спроса на медь и другие цветные металлы связан с развитием электротранспорта и глобальной конъюнктурой. На этом фоне инвестиции в расширение и создание новых производств демонстрируют устойчивую окупаемость.
Отдельно Сергейчук подчеркнул стабильность проектов в добывающем секторе:
"Несмотря на необходимость перестройки цепочек поставок и рост себестоимости в 2022–2023 годах, крупные инвестиционные проекты, включая золотодобычу, демонстрируют высокую устойчивость. В текущих макроэкономических условиях спрос на золото остается стабильным", – сказал заместитель президента-председателя правления банка.
Подводя итог, он отметил разнонаправленную динамику в экономике:
"В последние два года в большинстве отраслей наблюдается снижение инвестиционной активности — это связано с высокими ставками, ростом затрат и замедлением экспорта. Однако в ряде направлений, включая технологический сектор, энергетику и сырьевые отрасли, сохраняется устойчивый тренд на рост инвестиций", – заявил Сергейчук.