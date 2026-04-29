В ВТБ назвали основные тренды инвестиционной активности

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук обозначил ключевые макроэкономические тренды и отрасли, в которых сохраняется инвестиционная активность, несмотря на высокие процентные ставки и рост издержек, сообщает пресс-служба банка.

Заявление прозвучало на Инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Нижний Новгород".

По его словам, за последние годы в России существенно изменилась модель поведения населения.

"Норма сбережения в России за последние годы выросла примерно в два раза, что характеризует население как рациональное. При текущем уровне реальных ставок крупные покупки, включая недвижимость, откладываются, а объем средств на депозитах за этот период также увеличился вдвое. Это напрямую отражается на потребительской активности", – сказал Сергейчук, его слова приводит пресс-служба банка.

При этом топ-менеджер назвал те отрасли, в которых идет рост, – это ИТ и финтех.

"Здесь импортозамещение продолжается, бизнес вкладывает в те перспективные направления, которые дают результат здесь и сейчас, включая искусственный интеллект и роботизацию. Это направления, позволяющие снижать себестоимость и повышать эффективность", – сказал Сергейчук.

Отмечается, что значительный потенциал роста сохраняется в энергетике. Банк видит рост потребления электроэнергии и одновременно необходимость масштабного обновления инфраструктуры. В ближайшие годы отрасли потребуется около 5,4 триллиона рублей инвестиций. При этом сформированы понятные механизмы, обеспечивающие возврат вложенных средств.

Среди экспортно-ориентированных отраслей Сергейчук отметил химическую промышленность и производство удобрений.

"Экспорт удобрений достиг порядка 45 миллионов тонн – это максимум за последние годы. Отрасль сохраняет потенциал дальнейшего роста как за счет глобальной конъюнктуры, так и благодаря собственной эффективности", – сказал топ-менеджер банка.

В кредитном учреждении подчеркнули, что дополнительные возможности открываются в сегменте цветной металлургии. Рост спроса на медь и другие цветные металлы связан с развитием электротранспорта и глобальной конъюнктурой. На этом фоне инвестиции в расширение и создание новых производств демонстрируют устойчивую окупаемость.

Отдельно Сергейчук подчеркнул стабильность проектов в добывающем секторе:

"Несмотря на необходимость перестройки цепочек поставок и рост себестоимости в 2022–2023 годах, крупные инвестиционные проекты, включая золотодобычу, демонстрируют высокую устойчивость. В текущих макроэкономических условиях спрос на золото остается стабильным", – сказал заместитель президента-председателя правления банка.

Подводя итог, он отметил разнонаправленную динамику в экономике: