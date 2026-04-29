Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
19:10 29.04.2026 (обновлено: 19:44 29.04.2026)
Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибшие

Гладков: в Белгородской области дрон ВСУ атаковал автобус, 3 человека погибли

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ на автобус в Белгородской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский беспилотник атаковал автобус в селе Вознесеновка Белгородской области.
  • Три женщины погибли, восемь человек ранены.
  • На место выехал исполняющий обязанности губернатора для принятия мер по усилению защиты от дронов.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. При атаке украинских боевиков на Белгородскую область погибли три человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений", — написал он в Telegram-канале.

Восемь мирных жителей пострадали. Их доставили в шебекинскую больницу с различными травмами головы, рук, ног и живота.
"На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Александрович Лоренц — найти решения по дополнительным мерам для защиты от дронов подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", самообороной во взаимодействии с Министерством обороны", — добавил Гладков.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала