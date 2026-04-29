Дрон ВСУ атаковал автобус в Белгородской области, есть погибшие

"Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений", — написал он в Telegram-канале .

Восемь мирных жителей пострадали. Их доставили в шебекинскую больницу с различными травмами головы, рук, ног и живота.

"На место выехал исполняющий обязанности губернатора Александр Александрович Лоренц — найти решения по дополнительным мерам для защиты от дронов подразделениями "БАРС-Белгород", "Орлан", самообороной во взаимодействии с Министерством обороны", — добавил Гладков.

ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.