МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Инструктором, убивавшим мобилизованных ВСУ на полигоне, оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Во вторник в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинский инструктор-убийца 225-го штурмового полка с позывным "Апрель" оборудовал братскую могилу для мобилизованных в ВСУ прямо на полигоне.

"Довольно-таки быстро удалось идентифицировать военного преступника из состава 225-го отдельного штурмового полка с позывным "Апрель". Военным преступником оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич (1985 года рождения), осужденный ранее за грабеж и мошенничество", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, установить личность Сушича помогли украинские женщины, которые мстят за гибель своих мужей и родственников.