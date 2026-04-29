МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Инструктором, убивавшим мобилизованных ВСУ на полигоне, оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Во вторник в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что украинский инструктор-убийца 225-го штурмового полка с позывным "Апрель" оборудовал братскую могилу для мобилизованных в ВСУ прямо на полигоне.
"Довольно-таки быстро удалось идентифицировать военного преступника из состава 225-го отдельного штурмового полка с позывным "Апрель". Военным преступником оказался уголовник из Полтавской области Александр Сушич (1985 года рождения), осужденный ранее за грабеж и мошенничество", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, установить личность Сушича помогли украинские женщины, которые мстят за гибель своих мужей и родственников.
В апреле РИА Новости сообщали в силовых структурах, что инструкторы 225-го полка ВСУ забили насмерть отца-одиночку, который хотел демобилизоваться по причине гибели жены.
