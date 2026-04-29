ВСУ все чаще используют в боях женщин, заявили российские силовики
18:23 29.04.2026
ВСУ все чаще используют в боях женщин, заявили российские силовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские силовики заявили, что ВСУ все чаще используют в боях женщин.
  • За неделю погибло не менее четырех женщин-военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. ВСУ все чаще используют в боях женщин, за неделю их погибло уже четыре, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В боевые подразделения ВСУ продолжают активно набирать женщин. Результаты видны в некрологах: только за неделю не менее четырех уничтоженных националисток женского пола", - сообщил собеседник агентства.
Погибшими оказались: Алина Грузина (19 лет), Виктория Боброва (в прошлом продюсер и кастинг-директор), Оксана Ладейщикова, Кравчук Виктория (1994 года рождения).
Решение о мобилизации женщин на Украине становится все более реальным, заявил 24 апреля депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
