ВСУ в Ильиновке использовали мины в виде электронных сигарет

Краткий пересказ от РИА ИИ
ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ВСУ использовали самодельные мины, напоминающие электронные сигареты, в населенном пункте Ильиновка на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным "Артист".
По словам заместителя командира взвода 10-го гвардейского танкового полка, речь идет о нестандартных способах маскировки.
"Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет - при контакте произошел взрыв", - отметил он.
Военнослужащий добавил, что также фиксировались случаи минирования с использованием животных.
"На дорогах могли находиться тела животных, внутри которых размещались взрывные устройства. При попытке проезда происходила детонация", - рассказал он.
По его словам, подобные случаи приводили к подрывам техники. "У нас была ситуация - техника подорвалась из-за такого устройства", - уточнил боец.
Он подчеркнул, что подобные методы требуют повышенной осторожности при передвижении.
Минобороны России сообщило об освобождении Ильиновки в ДНР 28 апреля.
