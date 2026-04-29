ВСУ в Ильиновке использовали мины в виде электронных сигарет

Также фиксировались случаи минирования с использованием тел животных, что приводило к подрывам техники.

ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. ВСУ использовали самодельные мины, напоминающие электронные сигареты, в населенном пункте Ильиновка на константиновском направлении в ДНР, сообщил РИА Новости военнослужащий Южной группировки войск с позывным "Артист".

По словам заместителя командира взвода 10-го гвардейского танкового полка, речь идет о нестандартных способах маскировки.

"Сослуживец столкнулся с заминированным устройством, замаскированным под электронный гаджет - при контакте произошел взрыв", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что также фиксировались случаи минирования с использованием животных.

"На дорогах могли находиться тела животных, внутри которых размещались взрывные устройства. При попытке проезда происходила детонация", - рассказал он.

По его словам, подобные случаи приводили к подрывам техники. "У нас была ситуация - техника подорвалась из-за такого устройства", - уточнил боец.