Госдума ждет проект об увеличении пошлин для мигрантов, заявил Володин
13:52 29.04.2026 (обновлено: 13:53 29.04.2026)
Госдума ждет проект об увеличении пошлин для мигрантов, заявил Володин

Володин: ГД ждет внесения проекта об увеличении налоговых пошлин для мигрантов

Госдума России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госдума ждет внесения правительственного проекта, которым предлагается увеличить налоговые пошлины для мигрантов.
  • По словам Вячеслава Володина, в первом квартале 2026 года на 38,9% снизилось количество преступлений, совершенных мигрантами.
  • С 2024 года Госдума приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума ждет внесения правительственного проекта, которым предлагается увеличить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе в 12 раз повысить пошлины за прием в российское гражданство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за приём в российское гражданство — с 4200 до 50000 рублей; в 8 раз за выдачу разрешения на временное проживание — с 1920 до 15000 рублей; в 5 раз за выдачу вида на жительство — с 6000 до 30000 рублей. А также существенно увеличить ряд других налоговых пошлин для мигрантов", - написал Володин в своем канале на платформе в "Макс".
Он сообщил, что после поступления законопроекта в Государственную Думу он будет рассмотрен в приоритетном порядке.
"Все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере", - добавил председатель Госдумы.
Володин отметил, что на 38,9% меньше стало преступлений, совершенных мигрантами. Такие данные, по словам председателя Госдумы, приводит МВД по итогам первого квартала 2026 года.
"В частности, фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений — на 44,2%. На 64,1% уменьшилось количество наркопреступлений. Число грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30%, убийств и покушений на убийство — на 27,8%", - уточнил он.
Это, как подчеркнул председатель Госдумы, связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение законов Российской Федерации иностранными гражданами, и анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сфере.
"Начиная с 2024 года Государственной Думой было принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. На рассмотрении находится еще ряд инициатив, включая расширение перечня оснований для выдворения мигрантов из нашей страны за правонарушения. Обсуждали с вами эту тему ранее", - напомнил Володин.
