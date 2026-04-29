Госдума ждет проект об увеличении пошлин для мигрантов, заявил Володин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Госдума ждет внесения правительственного проекта, которым предлагается увеличить налоговые пошлины для мигрантов, в том числе в 12 раз повысить пошлины за прием в российское гражданство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины: в 12 раз за приём в российское гражданство — с 4200 до 50000 рублей; в 8 раз за выдачу разрешения на временное проживание — с 1920 до 15000 рублей; в 5 раз за выдачу вида на жительство — с 6000 до 30000 рублей. А также существенно увеличить ряд других налоговых пошлин для мигрантов", - написал Володин в своем канале на платформе в " Макс ".

Он сообщил, что после поступления законопроекта в Государственную Думу он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

"Все эти меры должны способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере", - добавил председатель Госдумы

Володин отметил, что на 38,9% меньше стало преступлений, совершенных мигрантами. Такие данные, по словам председателя Госдумы, приводит МВД по итогам первого квартала 2026 года.

"В частности, фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений — на 44,2%. На 64,1% уменьшилось количество наркопреступлений. Число грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30%, убийств и покушений на убийство — на 27,8%", - уточнил он.

Это, как подчеркнул председатель Госдумы, связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение законов Российской Федерации иностранными гражданами, и анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сфере.