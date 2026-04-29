В Росконгрессе спрогнозировали создание "водного ОПЕК"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Многие страны мира сталкиваются с нехваткой пресной воды, что уже приводит к проблемам в экономике и провоцирует международные конфликты, а в будущем доступ к пресной воде может стать основой для образования "водных картелей" по аналогии с ОПЕК, говорится в докладе Росконгресса "Рынок пресной воды: природные запасы, технологии и геополитическая игра", с которым ознакомилось РИА Новости.

"Вода является стратегически важным макроэкономическим ресурсом, по значимости сопоставимым с нефтью и зерном. Предприятия во всех отраслях сталкиваются с последствиями нехватки воды, что повышает инфляцию и замедляет экономический рост. Эта тенденция усилится в ближайшие 25–50 лет", – говорится в докладе.

"Доступ к воде может служить основой кооперации стран вплоть до образования "водных картелей" по аналогии с ОПЕК в нефтяной сфере", - прогнозируют авторы.

По данным экспертов, более двух миллиардов человек на Земле испытывают сильный дефицит воды. А около четырех миллиардов, то есть, почти половина населения планеты, страдают от острой ее нехватки как минимум один месяц в году.

Согласно приведенному в докладе прогнозу, рост спроса на воду для промышленных и бытовых нужд приведет к увеличению ее глобального потребления на 20–33% к 2050 году по сравнению с уровнем 2010 года. При этом уже сейчас стремление контролировать водные ресурсы все чаще становится причиной геополитических конфликтов.

"Вода все больше становится как поводом для кооперации государств, так и фактором эскалации напряженности, особенно в отношении трансграничных рек и озер", - говорится в докладе.

До сих пор странам в основном удавалось совместно управлять водными ресурсами. Так, с 1948 года было подписано около трехсот международных соглашений в этой сфере. "Соглашения о совместном использовании водных ресурсов сохранялись даже несмотря на трансграничные конфликты, как, например, в случае с рекой Иордан на Ближнем Востоке", - отмечают авторы.