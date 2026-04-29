Виллу, где встретились Горбачев и Рейган, приобрел владелец ювелирного дома

ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, приобретена главой известного британского ювелирного дома Graff, выяснило РИА Новости, изучив документ швейцарской риелторской компании.

Согласно документу, владевшая особняком Alimenta Internacional, которая в 1996 году приобрела его за 2,4 миллиона франков, давно хотела избавиться от здания, которое она полностью отремонтировала и переоборудовала под офисы. Вилла, выставлявшаяся на торги за 23 миллиона франков, в итоге была продана за 12,363 миллиона.