Виллу, где встретились Горбачев и Рейган, приобрел владелец ювелирного дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вилла Fleur d'Eau под Женевой, где в 1985 году прошла встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, приобретена главой британского ювелирного дома Graff.
- Особняк был продан люксембургской компании Château Versoix Sarl, которая контролируется женевской организацией, принадлежащей Франсуа Граффу.
ЖЕНЕВА, 29 апр – РИА Новости. Вилла Fleur d'Eau под Женевой на берегу озера Леман, где в 1985 году прошла историческая первая встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана, приобретена главой известного британского ювелирного дома Graff, выяснило РИА Новости, изучив документ швейцарской риелторской компании.
Владевшая особняком с 1996 года компания Alimenta Internacional, занимающаяся торговлей продуктами питания и базирующаяся в Монтевидео, продала его люксембургской компании Château Versoix Sarl.
По данным риелтора, эта компания контролируется женевской организацией, принадлежащей ювелиру Франсуа Граффу, сыну основателя ювелирного дома Graff Лоуренса Граффа.
Согласно сайту bilan.ch, состояние 87-летнего бизнесмена оценивается от 6 до 7 миллиардов франков, он входит в рейтинг 300 богатейших людей Швейцарии, а состояние 62-летнего Франсуа, который ныне является генеральным директором компании, – в 5,5-6 миллиардов.
Согласно документу, владевшая особняком Alimenta Internacional, которая в 1996 году приобрела его за 2,4 миллиона франков, давно хотела избавиться от здания, которое она полностью отремонтировала и переоборудовала под офисы. Вилла, выставлявшаяся на торги за 23 миллиона франков, в итоге была продана за 12,363 миллиона.
Вилла площадью 993 квадратных метра была построена в 1867 году. Она насчитывает 26 комнат, имеет прямой доступ к Женевскому озеру, из нее открывается вид на Монблан. К зданию примыкает украшенный скульптурами ландшафтный парк площадью более 3,2 тысячи квадратных метров.
Историческая первая встреча на высшем уровне между Горбачевым и Рейганом состоялась 19-21 ноября 1985 года. Она стала первой из серии советско-американских саммитов 1985-1988 годов, коренным образом изменивших двусторонние отношения и всю международную обстановку.