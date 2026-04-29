Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порывистый ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля.
- Ее сняли для реставрации, добавили в музее.
УФА, 29 апр – РИА Новости. Порывистый ветер сорвал стрелку часов на Спасской башне Казанского Кремля, ее сняли на реставрацию, сообщили РИА Новости в музее-заповеднике "Казанский Кремль".
"В Казани уже четвертый день наблюдается сильный ветер. Вчера порывами ветра сорвало стрелку на Спасской башне, сегодня приезжал кран, стрелку сняли для реставрации", - рассказали РИА Новости в музее.
В Самарской области штормовой ветер опрокинул грузовик на трассе
27 апреля, 15:38