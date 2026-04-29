17:46 29.04.2026 (обновлено: 18:03 29.04.2026)
ВЭБ представил ООН-Хабитат комплексную аналитику качества жизни в городах

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Представители ВЭБ.РФ передали комплексную аналитику по качеству жизни в городах "Развивай.РФ" директору Регионального отделения Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат) Эрфану Али, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В ходе встречи, прошедшей на площадке ВЭБ, участники обсудили социально-ориентированные и инфраструктурные проекты, а также экологические и климатические программы российских компаний.
"Более пяти лет ВЭБ развивает аналитику как инструментарий, который сегодня востребован управленческими командами в городах и регионах в интересах обычных семей. Он помогает реализовывать стратегический приоритет – повышение качества жизни. Взаимодействие с ООН-Хабитат существенно расширяет возможности обмена лучшими практиками для устойчивого развития городов, позволяя тиражировать успешные проекты и ускорять позитивные изменения в регионах", – отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, генеральный директор Наццентра "Развивай.РФ" Андрей Самохин.
Исполнительный директор ВЭБ.РФ Антон Бутманов представил основные подходы к анализу качества жизни в российских городах. Он подчеркнул, что по итогам 2025 года в исследовании представлены более 270 населенных пунктов, в которых учитывалось порядка 300 показателей в 12 направлениях. Среди них – транспортная доступность, жилищные условия, благоустройство, безопасность и экология. По поручению президента РФ уже в этом году исследование будет расширено до 500 городов.
В фокусе внимания участников встречи стало расширение международного взаимодействия по программам ООН-Хабитат и возможность включения российских городов в глобальные рейтинги, а также формирование представления о вкладе российского бизнеса в развитие регионов, городов и повышение качества жизни.
"Наша цель – сосредоточить усилия на развитии городов и сбалансированного регионального роста. Благодарю ВЭБ.РФ за особое внимание к этому направлению. Отдельно отмечу важность инструментов аналитики качества жизни: они позволяют измерить вклад реализуемых инициатив в общее улучшение качества жизни населения и выявить наиболее эффективные практики для масштабирования этой работы", – подчеркнул Али.
Одновременно со стороны ООН-Хабитат было обращено внимание на согласованность российских подходов к анализу качества жизни в городах с инструментами Глобального индекса Хабитат. Али предложил начать диалог между представленными российскими программами по индексам и программой Хабитат.
"Работа, которая проводится в России по развитию инструментов качества жизни может стать большим вкладом в развитие Глобального индекса, что будет иметь чрезвычайно важное значение", – отметил Али.
Национальная сеть Глобального договора ООН в России является структурой Глобального договора ООН и объединяет около 60 участников, включая ВЭБ.РФ (член Глобального договора ООН с 2011 года), который выступил одним из инициаторов ее создания. Также среди участников – "Алроса", "Норникель", "Металлоинвест", "Полюс", "РЖД", "Росатом", "Русал", "Сибур", "Северсталь", "ФосАгро", "Магнит", "Татнефть", "Эн+" и другие.
ООН-Хабитат – Программа ООН по населенным пунктам, уполномоченная Генеральной Ассамблеей ООН содействовать социально и экологически устойчивому развитию городов. ООН-Хабитат развивает "Глобальный индекс Хабитат" – комплексный инструмент для измерения и мониторинга уровня развития и благосостояния городов мира для содействия их устойчивости.
Национальный центр "Развивай.РФ" (группа ВЭБ.РФ) более 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере государственно-частного партнерства и формирует аналитику активности городов в формировании городской среды и реализации проектов ГЧП.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией Группы ВЭБ.РФ до 2030 года. Минэкономразвития с привлечением ВЭБа и рыночной экспертизы модернизировал правовую базу в отношении ГЧП. Утверждена и новая методика оценки, частью которой стала аналитика "Развивай.РФ", измеряющая влияние проектов на качество жизни.
