Специалист по питанию рассказала, что будет, если не ужинать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалист по здоровому питанию Екатерина Ким рассказала, что регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии полноценных завтрака и обеда.
- Она отметила, что некоторые люди регулярно не ужинают и прекрасно себя чувствуют.
- Переедание перед сном может негативно отразиться на качестве сна и утреннем самочувствии.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр – РИА Новости. Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными, рассказала РИА Новости специалист по здоровому питанию, доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета Екатерина Ким.
"Мне нравится поговорка "Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". Если на ужин вам не хочется есть, можно не есть. Я знаю людей, которые регулярно не ужинают и прекрасно себя чувствуют. Но при этом у них полноценные завтрак и обед, и к вечеру им не хочется есть", - сказала собеседница агентства.
Ким отметила, что если человек на ночь переедает, то это может негативно отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии.
"Если человек переедает перед сном, то организм всю ночь работает, переваривая пищу, и, соответственно, человек не высыпается", - добавила она.
