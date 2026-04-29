США разработали план ударов по Ирану, сообщили СМИ

- Центральное командование США разработало план "короткой и мощной" серии ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, сообщает портал Axios.
- После нанесения ударов США планируют оказать давление на руководство Ирана, чтобы принудить его вернуться за стол переговоров.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Центральное командование США (CENTCOM) разработало план проведения серии "коротких и мощных" ударов по иранским объектам, включая инфраструктуру, чтобы преодолеть тупик в переговорах по ядерной сделке, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.
После нанесения ударов, которые, вероятно, затронут объекты инфраструктуры, США планируют оказать давление на руководство Ирана, чтобы принудить его вернуться за стол переговоров и продемонстрировать большую гибкость, отмечается в публикации.
При этом сам президент США Дональд Трамп, по информации источников Axios, на данный момент рассматривает продолжение блокады как свой главный рычаг давления, однако готов рассмотреть возможность применения военной силы, если Иран не пойдет на уступки.
Ранее телеканал NBC сообщил, что в понедельник состоялась встреча Трампа и его команды в ситуационной комнате Белого дома, в ходе которой президенту были предложены различные варианты действий военных в Ормузском проливе.
Ранее газета Wall Street Journal, ссылаясь на неназванных американских чиновников, сообщала, что Трамп и его команда скептически относятся к предложению иранской стороны по открытию Ормузского пролива. По информации чиновников, Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном и, вероятно, "в ближайшие дни" представит ответные предложения.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.