США продлили лицензии на операции по продаже активов "Лукойла" - РИА Новости, 29.04.2026
17:22 29.04.2026
США продлили лицензии на операции по продаже активов "Лукойла"

США продлили лицензии на операции по продаже международных активов "Лукойла"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США продлили лицензию на операции по продаже активов «Лукойла».
  • Действие лицензии продлено до 30 мая 2026 года.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. США продлили до 30 мая действие лицензии на операции с целью проведения переговоров и заключения контракта по продаже международных активов "Лукойла", следует из опубликованной генеральной лицензии американского минфина.
"Все операции, запрещенные исполнительным указом 14024, которые являются обычными и необходимыми для ведения переговоров о заключении, а также для самого заключения контрактов с ПАО "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" или любыми его аффилированными лицами по продаже, отчуждению или передаче Lukoil International GmbH… разрешены до 00.01 по восточному летнему времени (07.01 мск - ред.) 30 мая 2026 года", - указывается в документе.
