Краткий пересказ от РИА ИИ Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка, члена банды экс-милиционеров, к 15 годам лишения свободы за участие в 11 убийствах, совершенных в 1999–2000 годах.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района столицы Урала Владимира Семенюка – члена банды экс-милиционеров, на счету которой 11 убийств, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Свердловский областной суд в декабре 2025 года вернул прокурору дело приговоренного к девяти годам колонии строгого режима экс-милиционера Семенюка для устранения препятствий рассмотрения. Обвиняли его тогда, как и сейчас, в убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад.

РФ и В июне 2025 года в пресс-службах областного управления СК Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант участвовал в трех эпизодах жестокой расправы.

По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.

В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили мужчину, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды – над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили еще одного мужчину, а затем – двух жителей столицы Урала , похитив у них 250 тысяч рублей.

"Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 57-летнему Владимиру Семенюку, признанному виновным в убийстве не менее пяти человек в составе банды в 1999‑2000 годах. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. На основании части 5 статьи 69 УК РФ (по совокупности с приговором от 21 сентября 2005 года) окончательно – 15 лет лишения свободы", – рассказали в суде.

В инстанции уточняют, что Семенюк был задержан только в мае 2024 года, он заключил досудебное соглашение, изобличил соучастников и сам возместил моральный вред потерпевшим – это пошло за смягчающие обстоятельства, как и наличие маленького ребенка и его раскаяние. Отягчающим фактором признано применение оружия, заключили в пресс-службе судов.