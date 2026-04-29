Рейтинг@Mail.ru
На Урале суд второй раз отправил в колонию члена банды экс-милиционеров
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 29.04.2026
На Урале суд второй раз отправил в колонию члена банды экс-милиционеров

На Урале суд приговорил к 15 годам члена банды экс-милиционеров Семенюка

© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего оперуполномоченного Владимира Семенюка, члена банды экс-милиционеров, к 15 годам лишения свободы за участие в 11 убийствах, совершенных в 1999–2000 годах.
  • В декабре 2025 года суд вернул прокурору дело приговоренного к девяти годам колонии строгого режима экс-милиционера Семенюка для устранения препятствий рассмотрения.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 апр – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего оперуполномоченного УВД Кировского района столицы Урала Владимира Семенюка – члена банды экс-милиционеров, на счету которой 11 убийств, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
Свердловский областной суд в декабре 2025 года вернул прокурору дело приговоренного к девяти годам колонии строгого режима экс-милиционера Семенюка для устранения препятствий рассмотрения. Обвиняли его тогда, как и сейчас, в убийствах по найму, совершенных более 20 лет назад.
В июне 2025 года в пресс-службах областного управления СК РФ и Свердловского областного суда РИА Новости рассказывали, что на тот момент действующий начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД Екатеринбурга Владислав Соболь был лидером банды, в состав которой входили сотрудник городской милиции Константин Котик и еще три человека. Семенюк тоже был членом группировки, на счету которой убийства 11 человек, сам фигурант участвовал в трех эпизодах жестокой расправы.
По данным следствия, преступления совершались на рубеже 1999-х и 2000-х годов. Так, осенью 1999 года в лесу Екатеринбурга соучастники убили двух мужчин, у которых до этого пытались получить информацию о торговце наркотиками. Тела убитых они закопали там же, в лесополосе.
В апреле 2000 года фигуранты пришли в квартиру к местному жителю и требовали передать им наркотики. Получив отказ, сообщники застрелили мужчину, его мать и сожительницу. В июне того же года они ворвались в помещение теплопункта у дома на улице Новгородцевой, где жил мужчина, который знал о преступной деятельности участников банды – над ним и еще двумя женщинами устроили расправу. После за вознаграждение в тысячу долларов они убили еще одного мужчину, а затем – двух жителей столицы Урала, похитив у них 250 тысяч рублей.
"Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор 57-летнему Владимиру Семенюку, признанному виновным в убийстве не менее пяти человек в составе банды в 1999‑2000 годах. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима. На основании части 5 статьи 69 УК РФ (по совокупности с приговором от 21 сентября 2005 года) окончательно – 15 лет лишения свободы", – рассказали в суде.
В инстанции уточняют, что Семенюк был задержан только в мае 2024 года, он заключил досудебное соглашение, изобличил соучастников и сам возместил моральный вред потерпевшим – это пошло за смягчающие обстоятельства, как и наличие маленького ребенка и его раскаяние. Отягчающим фактором признано применение оружия, заключили в пресс-службе судов.
Что касается других участников банды, то экс-милиционер Константин Котик получил 8 лет колонии, участник группировки Олег Анучин – 9,5 лет, материалы на бывшего милиционера Антона Боровика, ранее оправданного и проходившего в паре эпизодов, отправлены на новое рассмотрение. Лидера этой банды Владислава Соболя 20 апреля суд Екатеринбурга со второго раза приговорил к 16 годам колонии строгого режима.
ПроисшествияЕкатеринбургУралРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Свердловский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала