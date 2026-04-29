МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кредит от ЕС, предоставленный Украине, никак не повлияет на исход конфликта с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Нужно учитывать, что 50% этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве, включая многих парламентариев, старших офицеров и дипломатов — все они брали все, до чего могли дотянуться. Это первое", — отметил он.
По мнению Макгрегора, помощь ЕС по предоставлению вооружения также не переломит ход конфликта.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".