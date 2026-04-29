"Возьмут Одессу". В США резко высказались о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2026
23:16 29.04.2026 (обновлено: 23:35 29.04.2026)
"Возьмут Одессу". В США резко высказались о завершении конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что кредит от ЕС Украине не повлияет на исход конфликта с Россией.
  • Макгрегор считает, что у России есть возможность быстро взять Одессу, что может стать первым шагом к окончательному распаду киевского режима.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Кредит от ЕС, предоставленный Украине, никак не повлияет на исход конфликта с Россией, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"Нужно учитывать, что 50% этих средств окажутся на офшорных счетах, принадлежащих Зеленскому и всем остальным в его правительстве, включая многих парламентариев, старших офицеров и дипломатов — все они брали все, до чего могли дотянуться. Это первое", — отметил он.
По мнению Макгрегора, помощь ЕС по предоставлению вооружения также не переломит ход конфликта.
"Более того, сейчас у России есть возможность довольно быстро взять Одессу. <…> И я думаю, что это может произойти, и это станет первым шагом к окончательному распаду киевского режима", — заключил он.
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием главы киевского режима идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул американский лидер, с Владимиром Зеленским "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 марта сообщил, что Россия открыта к мирному урегулированию по Украине, а динамика на фронте "позитивная для нас".
