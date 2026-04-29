Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости . Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что он вернет Украине потерянные территории, его слова передает издание "Страна.ua".

"Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын", — сказал он.