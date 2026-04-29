21:28 29.04.2026 (обновлено: 21:46 29.04.2026)
Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

© AP Photo / Frank AugsteinВалерий Залужный во время интервью AP в Лондоне
Валерий Залужный во время интервью AP в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что он вернет Украине потерянные территории.
  • У Валерия Залужного нет сыновей, он воспитывает двух дочерей.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Посол Украины в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что заставит своего сына поклясться, что он вернет Украине потерянные территории, его слова передает издание "Страна.ua".
"Я, когда буду умирать, заставлю своего сына поклясться, что он вернет <…> территории. А если не он, то его сын", — сказал он.
Как уточняется, у бывшего главнокомандующего украинских вооруженных сил нет сыновей — Залужный воспитывает двух дочерей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что пауза в трехсторонних переговорах по Украине связана с тем, что США заняты вопросами по Ближнему Востоку. Как Песков отмечал ранее, Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон, в первую очередь американской. Предыдущий раунд консультаций Россия — США — Украина состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Песков заявлял, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса и вышли за пределы административных границ ДНР.
