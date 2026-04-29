На Украине потребовали отстранить Умерова с должности секретаря СНБО

Краткий пересказ от РИА ИИ Общественный антикоррупционный совет при минобороны Украины потребовал отстранить Рустема Умерова от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Совет также выступил за частичную национализацию компании по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint.

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Общественный антикоррупционный совет при минобороны Украины потребовал отстранить Рустема Умерова с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны, а также частично национализировать компанию по производству дальнобойных ударных дронов FirePoint.

Ранее издание "Украинская правда" опубликовала данные о том, что фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим тогда должность главы минобороны Украины, а ныне секретарем СНБО Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны. В частности, речь шла о контрактах компании FirePoint, одним из бенефициаров которой может быть Миндич.

"Немедленно отстранить Рустема Умерова от должности Секретаря СНБО… (Владимиру Зеленскому – ред.) инициировать процесс частичной национализации компании "Fire Point" у украинских резидентов, что позволит, при выполнении некоторых условий, продолжить бесперебойную поставку продукции на фронт", - говорится в сообщении, опубликованном на странице общественного антикоррупционного совета в соцсети Facebook*.

В совете заявили, что в случае, если связь Fire Point с находящимся под санкциями на Украине Миндичем подтвердится, компания полностью потеряет возможность поставлять свою продукцию в ВСУ

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 23 ноября сообщал, что НАБУ подготовило обвинение Умерову в хищении. Позже НАБУ сообщило, что допросило секретаря СНБО по скандальному делу о коррупции, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Зеленского Миндич. После отставки главы офиса Зеленского Ермака 28 ноября Умеров был назначен новым главой переговорной группы от Украины по вопросу мирного урегулирования, что вызвало шквал критики. Многие посчитали, что Зеленский таким образом решил обезопасить Умерова от обвинений по делу о коррупции.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.