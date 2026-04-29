19:01 29.04.2026
"Как карточный домик". На Западе пришли в ужас от случившегося на Украине

Христофору: ситуация на Украине ухудшается, пока на Западе возносят Зеленского

© РИА Новости / Станислав Красильников
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
  • Кипрский журналист Александр Христофору заявил, что, несмотря на звание "лидер свободного мира", ситуация на Украине ухудшается.
  • Журналист критикует отмену выборов, закрытие СМИ, запрет оппозиционных партий и принудительную мобилизацию на Украине.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пока на Западе Владимира Зеленского называют "лидером свободного мира", ситуация на Украине только ухудшается, заявил кипрский журналист Александр Христофору в эфире своего YouTube-канала.
Так он отреагировал на статью New York Times о главе киевского режима с соответствующим названием.
"Итак, "лидер свободного мира" — при том, что выборы отменены, СМИ закрыты, оппозиционные партии запрещены, их представители брошены в тюрьмы. <…> А как насчет принудительного заталкивания мужчин в микроавтобусы и отправки их на передовую? Все эти тысячи, десятки тысяч видео и фотографий, где украинские военные хватают людей прямо на улицах, запихивают их в фургоны и отправляют на фронт", — обрушился с критикой он.
Наиболее абсурдно, по мнению журналиста, звучит аргумент о том, что глава киевского режима "больше не зависит от Запада и Соединенных Штатов", так как неделю назад, во время саммита ЕС на Кипре, Зеленский требовал от доноров предоставить ему очередной кредит.
"Так как это вообще сочетается, New York Times? С одной стороны — "лидер свободного мира", с другой — человек, который стоит на Кипре и просит более 90 миллиардов у тех самых стран, которыми он якобы руководит. Потому что, если он не получит эти деньги, все его правительство, весь его режим рухнет как карточный домик", — заключил эксперт.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
