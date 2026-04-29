15:35 29.04.2026 (обновлено: 16:58 29.04.2026)
"Это отчаянный крик". Произошедшее с Зеленским вызвало ярость на Украине

Мендель: Зеленский продолжает конфликт на Украине, чтобы зарабатывать на нем

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, по новым данным НАБУ, глава киевского режима использует конфликт с Россией для личного обогащения.
  • Как пишет Мендель, в новых данных НАБУ есть доказательства того, что Владимир Зеленский продвигал только те проекты в сфере обороны, на которых он и его близкое окружение могли заработать.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Новые данные НАБУ по делу о коррупции в высших эшелонах украинской власти свидетельствуют о том, что глава киевского режима использует конфликт с Россией, чтобы зарабатывать на нем, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.
"Это не политическая атака. Это отчаянный крик. Зеленский продолжает конфликт, потому что зарабатывает на нем огромное состояние. Ваша помощь, ваши налоги не доходят до людей или до сферы обороны <…> — все отправляется в карманы украинской мафии, которой руководит сам Зеленский", — написала она в соцсети X.
В частности, Мендель отметила, что в новых данных НАБУ присутствуют доказательства того, что глава киевского режима продвигал лишь те проекты в сфере обороны, на которых он и его близкое окружение могли заработать.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.

В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает крупнейшие контракты от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее недофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за плохого качества. Умеров при этом не возражает.

Кроме того, издание опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50 процентов от заработков.
РоссияВ миреВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Министерство обороны УкраиныТимур МиндичЮлия МендельСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
