ГП Украины направила Израилю документы для ареста судна с зерном - РИА Новости, 29.04.2026
14:58 29.04.2026
Кравченко: Украина направила Израилю документы для ареста российского судна

Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Флаг Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Офис генпрокурора Украины направил Израилю документы для ареста судна с зерном.
  • Киев настаивает на аресте судна и груза, обыске, изъятии судовой и грузовой документации, допросе членов экипажа.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины направил Израилю документы для ареста судна с зерном, которое якобы было собрано на новых территориях РФ, заявил глава ведомства Руслан Кравченко.
В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста из-за судна с зерном Panormitis, которое находится в хайфском заливе. МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
"Офис генерального прокурора инициировал арест морского судна PANORMITIS и груза… Соответствующий запрос о международной правовой помощи уже направлен в компетентные органы государства Израиль. Сегодня наши документы уже находятся там", - написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По его словам, Киев настаивает на аресте судна и груза, обыске, изъятии судовой и грузовой документации, допросе членов экипажа.
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Глава МИД Израиля заявил, что страна не поддастся на угрозы Киева по зерну
28 апреля, 19:40
 
