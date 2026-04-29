ГП Украины направила Израилю документы для ареста судна с зерном

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Офис генпрокурора Украины направил Израилю документы для ареста судна с зерном, которое якобы было собрано на новых территориях РФ, заявил глава ведомства Руслан Кравченко.

По его словам, Киев настаивает на аресте судна и груза, обыске, изъятии судовой и грузовой документации, допросе членов экипажа.