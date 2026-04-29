В Киеве учителя уволили за то, что он на уроке говорил на русском языке

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Учителя лицея в Киеве уволили за то, что он использовал русский язык на уроке, также на него составлен административный протокол, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

"В лицее ученики старших классов зафиксировали признаки языкового нарушения, речь шла о применении учителем негосударственного (русского языка) во время уроков... По результатам государственного контроля составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, руководство лицея сообщило о прекращении трудовых отношений с учителем ", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса языкового омбудсмена в соцсети Facebook*.

В офисе омбудсмена уточнили, что речь идет о преподавателе одного из лицеев Киева

В конце марта офис языкового омбудсмена сообщил, что профессор Одесского национального технологического университета был уволен за проведение занятий на русском языке.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров , украинские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.