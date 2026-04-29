Амбиции Украины вступить в НАТО мертвы с точки зрения будущего, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Амбиции Украины по вступлению в НАТО мертвы с точки зрения обозримого будущего, пишет британский журнал Economist со ссылкой на западных чиновников.
Как отмечает журнал, предыдущий президент США Джо Байден скептически относился к вступлению Украины в НАТО. По мнению Economist, отношение нынешнего руководства США к этой идее "похоронило" надежды Киева.
В начале апреля генсек альянса Марк Рютте заявлял, что членство Украины в НАТО больше не обсуждается, взамен этого страны альянса предоставят Киеву гарантии безопасности.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности РФ, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции.
