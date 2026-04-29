В военкоматах на западе Украины прошли обыски

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Обыски прошли в военкоматах в Волынской области на западе Украины, изъята документация, касающаяся мобилизованных, сообщил в среду украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на представителя госбюро расследований страны.

"Работники государственного бюро расследований провели обыски в части территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Волыни… Детективы изъяли документацию, касающуюся мобилизованных", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".

Телеканал отметил, что в госбюро расследований не уточнили в рамках какого уголовного дела проводились обыски.

Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявлял, что мужчины призывного возраста на Украине вынуждены платить 5-10 тысяч долларов сотрудникам военкоматов, чтобы избежать мобилизации.