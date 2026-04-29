Киевский режим вовсю пустился в террористическую активность, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим, теряющий земли каждый день, вовсю пустился в террористическую активность, заявил Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Киевский режим каждый день теряет земли на поле боя, вовсю начал террористическую активность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность", - сказал Песков журналистам, объясняя отсутствие военной техники на параде ко Дню Победы в этом году мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.
Военный парад на Красной площади в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 9 мая в Москве. Как сообщило Минобороны РФ, воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой принимать участия в параде 9 мая в Москве не будут.