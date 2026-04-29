В ВСУ сделали необычное заявление об окончании конфликта
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
08:57 29.04.2026 (обновлено: 19:37 29.04.2026)
В ВСУ сделали необычное заявление об окончании конфликта

Украинский военный осудил подход властей к разрешению конфликта

  • Украинский военнослужащий осудил подход властей к разрешению конфликта, заявив, что правительство цепляется за иллюзию его окончания путем "закулисной сделки".
  • Он добавил, что ВСУ отчаянно не хватает живой силы и Киев не может полагаться на США или другие страны.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украинский военнослужащий осудил в беседе с японской журналисткой Эйко Тамамото подход властей к разрешению конфликта. Об этом пишет Yahoo News Japan.

"Правительство цепляется за иллюзию окончания конфликта путем "закулисной сделки", но пока они пытаются сделать хорошую мину при плохой игре, ситуация на фронте становится хуже с каждым днем", — заявил он.
Военный добавил, что ВСУ отчаянно не хватает живой силы. Кроме того, Киев не может полагаться на США или другие страны, так как никто не придет на помощь, не поможет заключить мирное соглашение, подчеркнул он.

Глава Белого дома Дональд Трамп заявлял в марте, что удивлен нежеланием Зеленского заключить сделку для украинского урегулирования. Он добавил, что с главой киевского режима "гораздо сложнее заключить сделку", чем с президентом России Владимиром Путиным.
