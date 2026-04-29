Дроны "Севера" уничтожили десять робоплатформ ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.04.2026
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 29.04.2026
Дроны "Севера" уничтожили десять робоплатформ ВСУ за неделю

Военнослужащие с БПЛА. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Север" за неделю уничтожили десять наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области.
  • Роботизированные платформы используются для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции, их уничтожение нарушает логистику подразделений ВСУ в Харьковской области и снижает их боеспособность.
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем (БПС) 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили десять наземных роботизированных платформ ВСУ в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир взвода ударных беспилотников с позывным Хвост.
По его словам, ВСУ используют такие платформы для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. Операторы разведывательных и ударных дронов обнаруживают их и уничтожают при попытках перемещения по открытой местности.
Под огневым контролем. Что приготовили для ВСУ в зоне спецоперации
Вчера, 08:00
"Военнослужащие подразделений войск беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" за неделю уничтожили 10 наземных роботизированных платформ в Харьковской области", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что роботизированные платформы являются простой целью, так как движутся медленно, не уклоняются, и для их поражения обычно хватает одного дрона. Хвост добавил, что уничтожение таких платформ нарушает логистику подразделений ВСУ в Харьковской области и снижает их боеспособность.
Специальная военная операция на Украине. Безопасность. Харьковская область. Вооруженные силы Украины
 
 
