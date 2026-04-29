- ВСУ на фоне дефицита живой силы берут в наемники всех подряд без отбора, сообщил источник.
- Ситуация с набором живой силы киевским режимом вышла из-под контроля, по оценке источника.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВСУ на фоне дефицита живой силы берут в наемники всех подряд без какого-либо отбора, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток.
"Конфликт дошел до такой стадии вырождения, что ВСУ вербуют всех подряд... Главное, чтобы наемник хотел там служить, потому что в ВСУ не хватает украинской живой силы", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, ситуация с набором живой силы киевским режимом "вышла из-под контроля".
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
22 июня 2022, 17:18