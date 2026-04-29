Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские боевики оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в поселке Гришино.
- Командование ВСУ организовало в подвалах храма большие склады боеприпасов и провизии.
- После отступления украинская артиллерия разрушила храм.
ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские боевики оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в поселке Гришино, а после отступления артиллерия разрушила его, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Сергей Чупалов.
"За церковь обидно, у них (солдат ВСУ - ред.) там позиция миномета была. Мы как-то старались щадить, то есть артиллерией туда не били, ударные дроны не отправляли. В районе храма оборону боевиков продавливали исключительно стрелковым боем", – сообщил командир.
По словам офицера, командование ВСУ организовало в подвалах храма большие склады боеприпасов и провизии, но с приближением российских войск успели вывезти только минометы, оставив в засаде небольшую группу боевиков.
"Враги пользовались тем, что мы не стреляем по храму. А когда мы подошли вплотную, когда бой завязался на территории церкви, тогда они оставили эти позиции и артиллерией и ударными дронами начали долбить по церкви. Разрушили храм и колокольню повредили, в этом плане у них тормозов нет", – добавил командир.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья 21 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
22 июня 2022, 17:18