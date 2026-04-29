Боевики ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе православного храма

По словам офицера, командование ВСУ организовало в подвалах храма большие склады боеприпасов и провизии, но с приближением российских войск успели вывезти только минометы, оставив в засаде небольшую группу боевиков.

"Враги пользовались тем, что мы не стреляем по храму. А когда мы подошли вплотную, когда бой завязался на территории церкви, тогда они оставили эти позиции и артиллерией и ударными дронами начали долбить по церкви. Разрушили храм и колокольню повредили, в этом плане у них тормозов нет", – добавил командир.