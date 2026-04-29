Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе православного храма - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:59 29.04.2026
Боевики ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе православного храма

РИА Новости: ВСУ оборудовали минометные позиции во дворе храма в Гришино

© REUTERS / Serhii KorovainyiУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Serhii Korovainyi
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские боевики оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в поселке Гришино.
  • Командование ВСУ организовало в подвалах храма большие склады боеприпасов и провизии.
  • После отступления украинская артиллерия разрушила храм.
ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские боевики оборудовали минометные позиции во дворе православного храма в поселке Гришино, а после отступления артиллерия разрушила его, рассказал РИА Новости командир штурмовой группы 35-й мотострелковой бригады группировки "Центр" Сергей Чупалов.
"За церковь обидно, у них (солдат ВСУ - ред.) там позиция миномета была. Мы как-то старались щадить, то есть артиллерией туда не били, ударные дроны не отправляли. В районе храма оборону боевиков продавливали исключительно стрелковым боем", – сообщил командир.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ВСУ в Ильиновке использовали мины в виде электронных сигарет
Вчера, 01:03
По словам офицера, командование ВСУ организовало в подвалах храма большие склады боеприпасов и провизии, но с приближением российских войск успели вывезти только минометы, оставив в засаде небольшую группу боевиков.
"Враги пользовались тем, что мы не стреляем по храму. А когда мы подошли вплотную, когда бой завязался на территории церкви, тогда они оставили эти позиции и артиллерией и ударными дронами начали долбить по церкви. Разрушили храм и колокольню повредили, в этом плане у них тормозов нет", – добавил командир.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья 21 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДоброполье (город)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала