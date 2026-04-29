ТЦК присваивают машины из гуманитарной помощи для ВСУ, рассказал пленный
Специальная военная операция на Украине
 
05:34 29.04.2026
ТЦК присваивают машины из гуманитарной помощи для ВСУ, рассказал пленный

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования) забирают автомобили, поступающие в рамках гуманитарной помощи для ВСУ.
  • ТЦК используют кареты скорой помощи не для эвакуации раненых, а для отлова людей на улицах.
КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы) забирают себе автомобили, поступающие в рамках гуманитарной помощи для ВСУ, а также используют кареты скорой помощи для отлова людей вместо эвакуации раненых, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.
"Они (волонтеры - ред.) помогают ВСУ, а ТЦК - это военкомат, они что хотят себе, то и забирают... Есть же, пригоняют на город, на определенный, на громаду (община - укр.яз.) определенную. Помощь приехала, что они не могут себе взять машину?", - рассказал Герман.
Он также отметил, что ТЦК ездят на каретах скорой помощи, хотя Европа передает эти машины именно для вывоза раненых. Вместо этого военкоматы используют их для отлова людей на улицах.
"Они на скорых помощах ездят, отлавливают. Скорую помощь Европа дает, чтобы людей вывозили раненых, а они ездят на этой скорой помощи, отлавливают людей", - резюмировал пленный.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
