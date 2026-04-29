КУРСК, 29 апр - РИА Новости. Сотрудники ТЦК (территориальных центров комплектования - так на Украине называют военкоматы) забирают себе автомобили, поступающие в рамках гуманитарной помощи для ВСУ, а также используют кареты скорой помощи для отлова людей вместо эвакуации раненых, сообщил РИА Новости пленный украинский военнослужащий Николай Герман.

"Они на скорых помощах ездят, отлавливают. Скорую помощь Европа дает, чтобы людей вывозили раненых, а они ездят на этой скорой помощи, отлавливают людей", - резюмировал пленный.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.