Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за коррупции и решения Владимира Зеленского продлить военное положение на Украине могут вспыхнуть восстания.

Соскин отметил полную некомпетентность власти в государственном управлении и призвал всех должностных лиц уйти в отставку.

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за коррупции и решения Владимира Зеленского продлить военное положение на Украине могут вспыхнуть восстания, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

"Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. <…> Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. <…> Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. <…> Вот он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет", — сказал он.

При этом Соскин отметил полную некомпетентность власти в государственном управлении и призвал всех уйти в отставку.

В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.