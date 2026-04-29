Рейтинг@Mail.ru
"Восстания в городах". В Киеве запаниковали после нового решения Зеленского - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:48 29.04.2026 (обновлено: 03:54 29.04.2026)
Соскин: на Украине могут вспыхнуть бунты после продления военного положения

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что из-за коррупции и решения Владимира Зеленского продлить военное положение на Украине могут вспыхнуть восстания.
  • Соскин отметил полную некомпетентность власти в государственном управлении и призвал всех должностных лиц уйти в отставку.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Из-за коррупции и решения Владимира Зеленского продлить военное положение на Украине могут вспыхнуть восстания, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Я думаю, будут какие-то восстания в городах. Другого варианта просто нет. <…> Люди же понимают, что их фактически ограбили и им ничего не дают. <…> Зеленский и его окружение не могут выйти на мирное соглашение. <…> Вот он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) хочет опять продлевает эту "могилизацию" и военное положение. Он имеет конституционное право? Абсолютно не имеет", — сказал он.
При этом Соскин отметил полную некомпетентность власти в государственном управлении и призвал всех уйти в отставку.
В понедельник Зеленский внес в Верховную раду законопроекты, которыми предлагает продлить действие на Украине военного положения и всеобщей мобилизации.
На Украине с 2022 года действует режим военного положения и всеобщей мобилизации. Именно со ссылкой на это Зеленский отменил выборы президента, которые должны были пройти в 2024-м после окончания срока его полномочий.
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид Кучма
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала