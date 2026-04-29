"Забудьте об этом!" В США сообщили Украине плохие новости из-за России
Украинский военнослужащий. Архивное фото
01:05 29.04.2026
"Забудьте об этом!" В США сообщили Украине плохие новости из-за России

Подполковник Дэвис: Украине нужно забыть о военной победе над Россией

© AP Photo / Evgeniy Maloletka. Украинский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет добиться военной победы над Россией.
  • Дэвис считает, что надежды Киева на санкционное давление Европы на Россию безосновательны, а киевский режим будет полностью истощен.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Украине стоит забыть о военной победе над Россией, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Украинцы хотели заполучить несколько наших дальнобойных ракет ATACMS. Забудьте об этом. Этого никогда не произойдет. <…> Это не поможет выиграть войну, потому что, как вы видите, экономика Украины разрушена, но тем не менее они продолжают воевать. <…> Это не поможет вам выиграть войну. Ситуация никогда не изменится настолько, чтобы Россия проиграла. Это невозможно", — рассказал эксперт.
По его словам, надежды Киева на санкционное давление Европы на Россию безосновательны, а киевский режим, напротив, будет полностью истощен.
"Украине будет все труднее получить деньги. Европейский союз, который все еще пребывает в каком-то бреду, принял 20-й пакет санкций. Они рассчитывают на 21-й. Все предыдущие никогда не срабатывали. Не знаю, чего они надеются этим добиться", — резюмировал Дэвис.
В марте украинский генерал и экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маломуж признал, что заморозка военной помощи со стороны США обрекает ВСУ на острый дефицит вооружений.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил об уверенности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты. При этом глава государства подчеркивал, что Россия готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС России, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Украины бессмысленно и опасно.
