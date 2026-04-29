ВС России нанесли удары по местам запуска украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по местам сборки, хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ.
- Бойцы также поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры и пункты временной дислокации противника и иностранных наемников в 139 районах.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ВС России нанесли поражение по местам сборки, хранения, запуска беспилотников и безэкипажных катеров ВСУ, сообщили в Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах", - следует из сообщения ведомства.
