Рейтинг@Mail.ru
Житель Красноярска убил женщину за отказ с ним встречаться - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:46 29.04.2026
Житель Красноярска убил женщину за отказ с ним встречаться

Житель Красноярска жестоко расправился с женщиной, решившей прекратить отношения

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Красноярска убил женщину, которая решила прекратить с ним отношения.
  • Подозреваемый сам сдался в полицию после совершения преступления.
  • В отношении 31-летнего жителя Красноярска возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Житель Красноярска жестоко расправился со знакомой женщиной, которая решила прекратить с ним отношения, а после сам сдался в полицию, сообщает ГСУ СК региона.
По его данным, инцидент произошел в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском.
Место нападения на женщину на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Москве мужчина порезал возлюбленную
25 марта, 13:58
По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля 2026 года мужчина приехал к женщине в дом, расположенный по улице Воскресенская ТСН "Емельяновская горка", для разговора о перспективе их дальнейших отношений.
"В ходе беседы женщина заявила мужчине о намерении расстаться, что вызвало у фигуранта агрессию. Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанес ей несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем", - говорится в сообщении.
В отношении 31-летнего жителя Красноярска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый задержан и находится под стражей, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Сотрудник СК на месте убийства - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Петербурге муж застрелил жену из ружья, а затем покончил с собой
2 февраля, 11:27
 
ПроисшествияКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала