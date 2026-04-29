Житель Красноярска убил женщину за отказ с ним встречаться

Краткий пересказ от РИА ИИ Житель Красноярска убил женщину, которая решила прекратить с ним отношения.

КРАСНОЯРСК, 29 апр – РИА Новости. Житель Красноярска жестоко расправился со знакомой женщиной, которая решила прекратить с ним отношения, а после сам сдался в полицию, сообщает ГСУ СК региона.

По его данным, инцидент произошел в Емельяновском муниципальном округе под Красноярском.

По версии следствия, подозреваемый и потерпевшая встречались с января 2026 года. Вечером 26 апреля 2026 года мужчина приехал к женщине в дом, расположенный по улице Воскресенская ТСН "Емельяновская горка", для разговора о перспективе их дальнейших отношений.

"В ходе беседы женщина заявила мужчине о намерении расстаться, что вызвало у фигуранта агрессию. Мужчина сдавил женщине шею руками, затем взял нож и нанес ей несколько смертельных ударов. Потерпевшая скончалась на месте происшествия. Мужчина скрылся с места преступления, затем, осознав содеянное, сообщил в полицию о произошедшем", - говорится в сообщении.

В отношении 31-летнего жителя Красноярска , подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), возбуждено уголовное дело.