В Туапсе около 70 человек, проживающих у нефтебазы, находятся в гостинице
16:56 29.04.2026
В Туапсе около 70 человек, проживающих у нефтебазы, находятся в гостинице

Порядка 70 человек, проживающих у нефтебазы в Туапсе, находятся в гостинице

© РИА Новости / Борис Морозов | Перейти в медиабанкДым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Порядка 70 человек, проживающих вблизи нефтебазы в Туапсе, эвакуировали.
  • Она находятся в гостинице.
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Порядка 70 человек из эвакуированных жителей, проживающих вблизи нефтебазы в Туапсе, находятся в гостинице, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Что касается людей, которые проживали вблизи нефтебазы, их эвакуировали. Порядка 70 человек находятся в гостинице", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.
