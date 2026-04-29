15:32 29.04.2026 (обновлено: 19:01 29.04.2026)
Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова . Архивное фото
  • Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии риска для здоровья жителей Туапсе из-за последствий пожара на НПЗ.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опасности для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно", — сказала она в интервью каналу "Юнашев Live".

Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
МИД: международные организации молчат о последствиях удара ВСУ в Туапсе
Вчера, 14:47
Накануне утром на НПЗ в Туапсе начался пожар после падения обломков беспилотников. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Президент Владимир Путин заявил, что атака на Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.
Спасатели Туапсинского и Сочинского отрядов Кубань-СПАС разбирают конструкции частного дома, разрушенного в результате атаки украинских БПЛА в ночь на 16 апреля - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Туапсе более двух недель ищут девочку, чей дом разрушился при атаке ВСУ
Вчера, 11:38
 
