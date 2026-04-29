Попова сообщила об отсутствии рисков для здоровья жителей Туапсе из-за ЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Опасности для здоровья жителей Туапсе из-за последствий ЧС нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«
"Мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось. <...> На сегодняшний день все, что нужно было сделать, — сделано. <...> Мы держим ситуацию под контролем очень плотно", — сказала она в интервью каналу "Юнашев Live".
Накануне утром на НПЗ в Туапсе начался пожар после падения обломков беспилотников. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. На территории Туапсинского муниципального округа ввели режим ЧС регионального уровня.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Президент Владимир Путин заявил, что атака на Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.