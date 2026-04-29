14:57 29.04.2026 (обновлено: 15:05 29.04.2026)
В Туапсе восстановили электроснабжение для более 400 жителей, ждут света еще 130

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе восстановили электроснабжение для более чем 400 абонентов.
  • Без света пока остаются еще 130 потребителей на улице Кошкина.
КРАСНОДАР, 29 апр – РИА Новости. Электроснабжение восстановили в домах и квартирах более чем 400 абонентов в Туапсе, без света остаются еще 130 потребителей, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
"402 абонентам улиц Пушкина и Верхне-Кордонной электроснабжение уже возобновили. Без света еще остаются 130 потребителей на улице Кошкина. Специалисты ждут разрешения от пожарных, чтобы начать восстановительные работы", - написал Бойко в своем Telegram-канале.
