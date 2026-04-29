Песков: в Туапсе специалисты героически борются с последствиями ударов ВСУ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Специалисты в Туапсе героически борются с последствиями ударов со стороны Киева, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах Туапсе. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.