В Туапсе после ЧП собрали десять тысяч кубов загрязненного грунта

Краткий пересказ от РИА ИИ
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Около 10 тысяч кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси собрали в Туапсе в ходе ликвидации ЧС на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В Туапсе продолжается ликвидация разлива нефтепродуктов. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Всего собрано и вывезено 9 973 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров - за последние сутки", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.