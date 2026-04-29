09:40 29.04.2026 (обновлено: 11:57 29.04.2026)
© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Туапсе локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе, возникший после удара беспилотников, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«
"Возгорание на туапсинском НПЗ локализовано. Время локализации — 07:05", — говорится в его канале на платформе "Макс".
Утром во вторник на НПЗ начался пожар после падения обломков беспилотников. Вечером того же дня глава МЧС Александр Куренков сообщил, что все утечки нефти остановлены. По его словам, ведомство контролирует ситуацию и работает над предотвращением попадания сырья в реку Туапсе.
В ликвидации последствий ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники. Они собрали около десяти тысяч кубов загрязненного грунта и воды.
Как уточнил представитель Кремля Дмитрий Песков, украинские боевики ударили по хранилищу с экспортной нефтью. Он подчеркнул, что своими действиями киевский режим увеличивает дефицит углеводородов на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе.
Президент Владимир Путин заявил, что атака на Туапсе потенциально грозит серьезными экологическими последствиями.
ПроисшествияТуапсеКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Куренков
 
 
