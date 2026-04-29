Рейтинг@Mail.ru
Власти и спасатели Геленджика отправились в Туапсе для ликвидации ЧП - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:11 29.04.2026 (обновлено: 15:57 29.04.2026)
Власти и спасатели Геленджика отправились в Туапсе для ликвидации ЧП

Представители администрации Геленджика отправились в Туапсе для ликвидации ЧП

© Фото : Алексей Богодистов/Telegram
Делегация из представителей администрации и спасателей Геленджика отправляется в Туапсе для ликвидации последствий ЧП - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : Алексей Богодистов/Telegram
Делегация из представителей администрации и спасателей Геленджика отправляется в Туапсе для ликвидации последствий ЧП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Делегация из представителей администрации и спасателей Геленджика отправилась в Туапсе для ликвидации последствий ЧП.
  • Глава Геленджика Богодистов заявил, что в случае беды Геленджик никогда не стоит в стороне.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Делегация из представителей администрации и спасателей Геленджика отправилась в Туапсе для ликвидации последствий ЧП, сообщил глава города Алексей Богодистов.
"Сегодня, в шесть утра, в Туапсе отправили делегацию в составе сотрудников администрации, спасателей, представителей внутригородских округов, строительной сферы курорта и отрасли ЖКХ. Помогать туапсинцам справляться с вызовами будем в ежедневном формате. Когда случается беда, Геленджик никогда не стоит в стороне", — написал Богодистов в своем Telegram-канале.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.
ТуапсеГеленджикКраснодарский крайАлексей БогодистовРоспотребнадзорПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала