Рейтинг@Mail.ru
На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят еще 300 человек - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 29.04.2026
На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят еще 300 человек

На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят группировку из 300 человек

© РИА Новости / Борис Морозов | Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Борис Морозов
Перейти в медиабанк
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят еще 300 человек из шести муниципалитетов.
  • Пострадавших нет, ситуация в городе названа непростой, но контролируемой.
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Туапсе будет усилена группировкой в 300 человек из шести муниципалитетов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Шесть муниципалитетов закреплены уже за чрезвычайной ситуацией краевого уровня реагирования в Туапсинском округе, и группировка будет в количестве 300 человек уже утром здесь", - сказал Кондратьев, соответствующие кадры предоставлены пресс-службой МЧС РФ.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.
Краснодарский крайТуапсеРоссияВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала