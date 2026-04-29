Краткий пересказ от РИА ИИ
- На ликвидацию последствий ЧС в Туапсе отправят еще 300 человек из шести муниципалитетов.
- Пострадавших нет, ситуация в городе названа непростой, но контролируемой.
КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Ликвидация последствий ЧС в Туапсе будет усилена группировкой в 300 человек из шести муниципалитетов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Шесть муниципалитетов закреплены уже за чрезвычайной ситуацией краевого уровня реагирования в Туапсинском округе, и группировка будет в количестве 300 человек уже утром здесь", - сказал Кондратьев, соответствующие кадры предоставлены пресс-службой МЧС РФ.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.