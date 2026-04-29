Лидер РОСХВЕ заявил об усилении влияния женщин в обществе и церкви
12:11 29.04.2026 (обновлено: 17:35 29.04.2026)
Лидер РОСХВЕ заявил об усилении влияния женщин в обществе и церкви

Глава РОСХВЕ: влияние женщин в евангельском движении усилилось в последние годы

© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном КругликовымНачальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала "Благая весть"
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала "Благая весть"
© Фото : предоставлено главным продюсером телеканала "Благая весть" Антоном Кругликовым
Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) (РОСХВЕ) Сергей Ряховский на церемонии открытия и освящения новой студии телеканала "Благая весть"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский заявил об усилении влияния женщин в евангельском движении России в последние годы.
  • По его словам, женщины реализуют себя в общественных проектах, вместе со своими мужьями служат в церкви.
  • Духовный лидер организации добавил, что уникальное служение женщин в церкви принято и признано в лютеранстве, англиканстве и ряде евангельских протестантских церквей, включая РОСХВЕ.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Ольга Липич. Влияние женщин в евангельском движении, объединяющем протестантов-пятидесятников России, усилилось в последние годы, и протестанты в целом признают женское священство, рассказал РИА Новости начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (РОСХВЕ), член Общественной палаты и Совета при президенте России по взаимодействию с религиозными объединениями Сергей Ряховский.
"Женщины в евангельском движении всегда играли очень важную роль… За последние годы их влияние еще более усилилось — и в обществе, и в церкви. Женщины реализуют себя в общественных проектах, вместе со своими мужьями служат в церкви. У нас считается равноценно: если муж является пастором или епископом, то и жена должна быть на том же уровне", — сказал Ряховский в интервью РИА Новости по итогам организованного РОСХВЕ Межконфессионального женского форума "Созидай", собравшего в Общественной палате России более 300 христианок разных конфессий.
Епископ считает "самым большим достижением" активность женщин, приехавших на форум. "Это не только супруги известных служителей евангельского движения со всей России, но прежде всего люди, которые занимают активную позицию в обществе и служат ему. Они работают в разных направлениях: семейные ценности, духовно-нравственные ценности, помощь тем, кто проходит через СВО, их семьям, очень большие проекты для молодых женщин, для многодетных семей, проекты социальной реабилитации", — пояснил Ряховский.
Отвечая на вопрос, может ли у российских протестантов быть женское священство и епископ-женщина, как глава Церкви Англии Сара Маллалли, Ряховский отметил, что "женское священство в разных протестантских объединениях по-разному воспринимается, но в целом считается нормальным". Собеседник агентства вспомнил равноапостольную Марию Магдалину, которую почитают и православные, и католики. "Она была не просто диаконисой — она была на апостольском уровне. А диаконисы, в свою очередь, были на протяжении всей истории разных христианских конфессий", — добавил Ряховский.
По его словам, в советский период, когда многие пастыри были репрессированы, женщины активно заменяли их, служили, а когда мужчины возвращались, женщины передавали им это служение. "Опыт показывает, что уникальное служение женщин в церкви не просто допустимо, оно принято и признано — и в лютеранстве, и в англиканстве, и в ряде евангельских протестантских церквей, в частности и в РОСХВЕ", — отметил духовный лидер.
На вопрос, что важнее для женщины в протестантизме — деторождение, работа или социальное служение, — Ряховский ответил, что для христианки посвящение семье – это важно, но не все замужние, не все могут родить детей, и это не означает неверности супругу или семейным традициям. "Женщина — хранительница домашнего очага, созидательница уюта и комфорта. В ее сущность Бог заложил красоту — не только внешнюю, телесную, но и душевную, духовную… Я бы поставил все эти вещи на одну линию: семейные ценности, служение в церкви Богу и людям, служение обществу и, естественно, карьера и образование. Но на первом месте Бог", — заключил епископ.
