Армия Израиля сообщила о новых атаках со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" в среду осуществило новые атаки, запустив беспилотник по израильским силам на юге Ливана и снаряды по северу Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"После сирен, предупреждающих о проникновении вражеских БПЛА, которые звучали в районе Метулы, был запущен перехватчик в сторону подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где военнослужащие Армии обороны Израиля проводят операции на юге Ливана. Результаты перехвата находятся на стадии проверки", - сообщили в пресс-службе.