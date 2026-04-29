Армия Израиля сообщила о новых атаках со стороны "Хезболлы" - РИА Новости, 29.04.2026
15:07 29.04.2026
Армия Израиля сообщила о новых атаках со стороны "Хезболлы"

ЦАХАЛ: "Хезболла" атакует Израиль снарядами и беспилотниками

© AP Photo / Thanassis StavrakisФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Флаг Израиля. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ливанское движение "Хезболлах" осуществило новые атаки, запустив беспилотник по израильским силам на юге Ливана и снаряды по северу Израиля.
  • На севере Израиля были обнаружены два снаряда, один из которых был перехвачен, а другой упал на открытой местности.
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 апр - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" в среду осуществило новые атаки, запустив беспилотник по израильским силам на юге Ливана и снаряды по северу Израиля, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Ранее в среду на севере Израиля неоднократно срабатывали сирены воздушной тревоги.
"После сирен, прозвучавших в нескольких районах на севере Израиля, были обнаружены два снаряда, запущенных из Ливана в сторону израильской территории. Один снаряд был перехвачен, а другой упал на открытой местности", - заявили в пресс-службе армии.
По данным ЦАХАЛ, незадолго до этого в районе Метулы был активирован сигнал воздушной тревоги в связи с обнаружением беспилотника "Хезболлах".
"После сирен, предупреждающих о проникновении вражеских БПЛА, которые звучали в районе Метулы, был запущен перехватчик в сторону подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе, где военнослужащие Армии обороны Израиля проводят операции на юге Ливана. Результаты перехвата находятся на стадии проверки", - сообщили в пресс-службе.
Президент Ливана Джозеф Аун в понедельник заявил, что официальные власти готовы продолжить прямые переговоры с Израилем при условии полного прекращения огня, отметив, что власти республики не выступают в переговорном процессе с позиции капитуляции или уступок в ущерб суверенитета страны. Аун обвинил "Хезболлах" во втягивали Ливана в вооруженный конфликт в интересах других государств в регионе. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касим в свою очередь призвал отказаться от прямых переговоров, подчеркнув, что шиитское сопротивление продолжит борьбу с Израилем до освобождения всей территории страны.
В миреИзраильЛиванДжозеф АунАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
