В Оренбургской области объявили режим "Ковер"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Оренбургской области объявлен режим воздушных ограничений ("Ковер").
- Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
УФА, 29 апр - РИА Новости. Режим воздушных ограничений на фоне опасности атаки БПЛА объявлен на всей территории Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.
"Режим воздушных ограничений – план "Ковер" введён на территории всей Оренбургской области", - написал он на платформе "Макс".
Ранее Солнцев сообщал, что в области есть опасность атаки БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
