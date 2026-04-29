В Челябинской области объявили режим беспилотной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 29 апр - РИА Новости. Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На территории Челябинской области объявлен режим "Беспилотная опасность". Возможны временные перебои в работе связи и доступа к сети Интернет", - говорится в сообщении.
Силы ПВО за ночь уничтожили 98 украинских БПЛА
Вчера, 07:20
Запрещена фото- и видеосъемка БПЛА, последствий их применения, работы ПВО, отмечается в сообщении.
"Если вы обнаружили беспилотник или его части, ни в коем случае не прикасайтесь к устройству, его обломкам или подозрительным предметам рядом. Не пытайтесь осматривать, передвигать или разбирать их. Немедленно отойдите на безопасное расстояние и сообщите экстренным службам о своей находке", - добавляется в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18